全長5m超の大型ボディにハイテクな豪華内装中国は今や世界有数の電気自動車（EV）大国となっています。しかし、市場では中国メーカーが急速にシェアを拡大しており、海外メーカーは苦戦を強いられています。そんななか、2026年3月に発売されたトヨタの新型EVセダン「Bozhi 7／bZ7」が、中国市場で高い評価を獲得しています。トヨタの本気度がうかがえるこのモデルは、一体どのようなクルマなのでしょうか。【画像】超いいじゃ