「ドジャース５−１３エンゼルス」（７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）は本拠地でのエンゼルス戦に「１番・指名打者」で出場し、５打数２安打だった。２試合連続の複数安打で、６月の月間打率は・４８０と好調をキープ。ＯＰＳ（出塁率＋長打率）はナ・リーグトップに浮上した。チームは５−１３で大敗を喫した。

耳に心地よい打球音。時速１８０キロの弾丸が二塁手のグラブの先を抜けた。２点を追う三回。大谷が低めに沈む１５４キロシンカーを右前へ運び、チームを鼓舞した。

次打者フリーマンの右前打に快足を飛ばして三塁を陥れる。３番タッカーの捕手前へのゴロに好スタートを切ってホーム生還。ズボンの尻が破れるほど激しい滑り込みで１点差に詰め寄った。

七回にはハーフスイングのゴロ打球が三塁内野安打に。例年、調子が上がる６月。今季も出場６試合で５度目のマルチ安打を達成し、月間打率は驚異の・４８０（２５打数１２安打）だ。ロバーツ監督は「球がよく見えているし、強い打球も出ている。すごくいい打席を送れている。翔平のスイングがチームに活力を与えている」と目を細めた。

１１本塁打はナ・リーグ２０傑にも入っていないが、スラッガーの指標として重要視されているＯＰＳは・９３９まで上昇。ＭＬＢ最多２３本塁打のシュワバー（フィリーズ）を抜いて今季初めてリーグトップに立ったが、指揮官は「まだ絶好調ではないと思う。長打はもっと増える。今年は投げてもいる。本当に特別な選手だ」とうなった。

指揮官の言葉を証明するかのように、三回に右前打を放った後、一塁上で首をかしげ、納得いかない表情を見せた大谷。理想とする打撃は今の数字よりもはるか高いところにある。