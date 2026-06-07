歌手中島美嘉（43）の公式HPが7日に更新。13日(土)に開催を予定していた、ソウル公演を中止することを発表した。公式HPでは「6月13日(土)に開催を予定しておりました、『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』ソウル公演につきまして、現地主催会社及び現地制作会社の都合により、中止させていただくこととなりました。予定通り、公演が開催できるよう協議を続けて参りましたが、万全な環境で予定通りのパフォーマンスをお届けする事が