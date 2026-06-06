中国が建造したとみられる「異形の巨大潜水艦」が軍事専門家の間で波紋を広げている。米軍事専門メディアThe War Zone（TWZ）と海軍専門誌Naval Newsは今月初め、上海の江南造船所で建造中の新型潜水艦を捉えた衛星画像を相次いで公開した。そこに写っていたのは、従来の潜水艦では当たり前だった「艦橋（セイル）」がほとんど見当たらない、奇妙な姿の大型艦だった。公開された画像によると、この潜水艦は全長約120メートルに達す