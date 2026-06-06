◇交流戦ソフトバンク3─8DeNA（2026年6月5日横浜）ソフトバンク・近藤が6回に死球を受けて途中交代した。DeNA先発・篠木の変化球が右足首付近に直撃。ベンチ近くまで片足で飛びはねて、最後はうずくまって苦悶（くもん）の表情を浮かべた。代走が送られるも大事には至ってないようで、小久保監督は「骨は大丈夫そう。明日の状態を見てですね」とした。