今季はシャビ・アロンソ前監督体制でスタートしたものの、シーズン途中にアルバロ・アルベロア監督に移行したレアル・マドリード。しかし、2年連続で無冠に終わり、現在は会長選挙が繰り広げられている。そのなかで、現会長であるフロンティーノ・ペレス会長は再選を果たした場合に「火曜日にチャンピオンズリーグに出場するクラブのトッププレイヤー獲得に向けて大型オファーを提示する予定。これはレアル史上最高の移籍金となり