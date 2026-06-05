オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛けるヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、ミャクミャクの「暗闇で光る! 蓄光フィギュア」を発売する。大阪・関西万博公式キャラクター、ミャクミャクの「暗闇で光る! 蓄光フィギュア」が新登場する。ミャクミャク蓄光フィギュア 全5種の価格は1,100円。6月上旬発売予定。企画 / 発売元はヘソプロダクション。今度は蓄光になって