IMP.の基俊介（29）が主演する舞台「ぴーすおぶせーふ」が5日、東京・有楽町のヒューリックホール東京で初日を迎えた。デビュー前に主演を果たした思い入れの強い作品の第2弾。「いろんな伝えたいメッセージや思いを背負って精いっぱい届けたい」と意気込みを語った。女優の佐々木美玲（26）、俳優の落合モトキ（35）とのトリプル主演する舞台。今年3〜5月まで放送された同名ドラマと連動した舞台で、1年後の世界を描く。「テ