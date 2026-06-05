IMP.の基俊介（29）が主演する舞台「ぴーすおぶせーふ」が5日、東京・有楽町のヒューリックホール東京で初日を迎えた。デビュー前に主演を果たした思い入れの強い作品の第2弾。「いろんな伝えたいメッセージや思いを背負って精いっぱい届けたい」と意気込みを語った。

女優の佐々木美玲（26）、俳優の落合モトキ（35）とのトリプル主演する舞台。今年3〜5月まで放送された同名ドラマと連動した舞台で、1年後の世界を描く。「テレビで見ていた世界が目の前で展開されています」とアピール。

今作は2022年の10〜12月に日本テレビで放送されたドラマ「ぴーすおぶけーき」の完全新作となるシリーズ第2弾で完全新作。前作はドラマと連動して東京のみで上演された舞台も大反響で、今作は東京と大阪で上演される。「僕にとってはデビューする前から映像作品と舞台ではじめて主演を務めさせていただいた思い入れのある作品。さまざまな思いを背負って、来てくださった皆さまの活力となるように千秋楽まで駆け抜けたい」と意気込んだ。

前日4日からはメンバーの鈴木大河（27）が主演する舞台「曲がれ！スプーン」も上演されている。「大河の舞台の記事をみたら椿（大我）が長文のメッセージを送ったって書いてあったんですね。期待していたら世界一短い“ガンバレ”だけきました」と対応の差に落胆。

しかし、横原悠毅（29）と佐藤新（25）からは反応すらきてないという。「横原は“言わないでも良くない？言わんでも分かるじゃん”って（キャラ）なのでね。でも新は舞台やっていることすら知らないと思う」とメンバーの素顔を暴露。落合がカメラに向かって「新さん〜！基は頑張ってますよ」と呼びかけると、基も「ネットニュースでもみたら返事ちょうだい！“見ましたよ”の返事ください〜」と呼びかけた。