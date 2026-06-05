◇MLB カブス7×ー6アスレチックス(日本時間5日、リグリー・フィールド)この試合に先発登板した今永昇太投手を不運が襲いました。1点ビハインドで迎えた6回、タイムリー2ベースで追加点を許した今永投手。2アウト2塁の場面で、シェイ・ランゲリアーズ選手がとらえた打球はセンターへ飛んでいきます。フェンスにも届かずフライでアウトと思われましたが、PCAことピート・クロウ＝アームストロング選手が両手を広げ困惑した表情。打