きょうは午後も各地で曇り空が続くでしょう。 【写真を見る】東海地方はすっきりしない天気に 風が強まる所も あすは昼ごろから晴れ 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（6/5 昼） 正午前の名古屋市内は雲が広がり、すっきりとしない空模様が続いています。この時間の気温は23.1℃、湿度は60％です。 きょうは午後も曇り空が続く所が多いでしょう。沿岸部を中心に風が強まる予想です。湿度が高く、各地で空気がジメジメとするでし