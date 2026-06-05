きょうは午後も各地で曇り空が続くでしょう。

【写真を見る】東海地方はすっきりしない天気に 風が強まる所も あすは昼ごろから晴れ 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（6/5 昼）

正午前の名古屋市内は雲が広がり、すっきりとしない空模様が続いています。この時間の気温は23.1℃、湿度は60％です。

きょうは午後も曇り空が続く所が多いでしょう。沿岸部を中心に風が強まる予想です。湿度が高く、各地で空気がジメジメとするでしょう。



予想最高気温は愛知県や岐阜県で26℃前後の予想です。三重県は22℃くらいの予想で、風が強まる地域では空気がヒンヤリとするでしょう。

あすは昼ごろから晴れ 日曜日～月曜日にかけて雨予想

【週間予報】

あす土曜日は、昼ごろから晴れ間が広がるでしょう。あさって日曜日は、次第に雨雲が広がり、月曜日にかけて各地で雨が降る見込みです。沿岸部を中心に雨が強まる所もあるでしょう。



その先も雲が広がる日が多く、蒸し暑さが続く予想です。名古屋や岐阜では、真夏日になる日もあるでしょう。



この先も、熱中症にはご注意ください。