米株価指数先物ナスダック下げ拡大、ハイテクに売り 東京時間10:26現在 ダウ平均先物JUN 26月限51645.00（-26.00-0.05%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7556.25（-44.75-0.59%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限30108.00（-380.25-1.25%）