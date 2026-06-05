同僚の客室乗務員にわいせつな行為をした罪に問われている全日空の機長が裁判で「受け入れてくれると思った」と話しました。【映像】わいせつ事件 機長「受け入れてくれると」と裁判で話す全日空の機長の三瀬了太被告（44）は、2023年に高松市内の路上で客室乗務員の女性に対し、服の上から体を触るなどした不同意わいせつの罪に問われています。4日の被告人質問で三瀬被告は、「反省している」とした一方で、「趣味の話など