町田の岡村大八「歯科大学に進学するかサッカーをやるかの二択ですごく迷った」FC町田ゼルビアで3バックの中央を務めるDF岡村大八は、今や誰もが認めるJ1屈指のディフェンダーだ。昨年1月に北海道コンサドーレ札幌から加入し、天皇杯制覇やAFCチャンピオンズリーグエリート準優勝に貢献。順風満帆にも見えるが、高校3年間ではベンチにも入れないところからのスタートだったのだ。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大／全4