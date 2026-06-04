北海道電力は6月2日、2026年8月分〜10月分(2026年7月〜9月使用分)の電気・都市ガス料金の値引きを実施することを発表した。今回の値引きは、国が実施する電気・ガス料金支援に協力するもの。北海道電力、電気料金・都市ガス料金の値引きを実施本支援による値引きの対象は、同社と低圧または高圧で電気を契約している、あるいは都市ガスを契約している全てのユーザー。毎月の使用量に応じて燃料費調整額または原料費調整額から値引