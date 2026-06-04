北海道電力、国の電気・ガス料金支援に協力し、電気・都市ガス料金を値引き
北海道電力は6月2日、2026年8月分〜10月分(2026年7月〜9月使用分)の電気・都市ガス料金の値引きを実施することを発表した。今回の値引きは、国が実施する電気・ガス料金支援に協力するもの。
北海道電力、電気料金・都市ガス料金の値引きを実施
本支援による値引きの対象は、同社と低圧または高圧で電気を契約している、あるいは都市ガスを契約している全てのユーザー。毎月の使用量に応じて燃料費調整額または原料費調整額から値引きするため、ユーザー自身で手続きする必要はないという。
北海道電力、電気料金・都市ガス料金の値引き単価
値引き期間は2026年8月分〜10月分となっているが、使用期間としては、低圧契約者並びに都市ガス契約者は2026年7月〜9月分、高圧契約者は2026年8月〜10月分。なお、値引きの詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトにて確認することができる。
北海道電力、電気料金・都市ガス料金の値引きを実施
本支援による値引きの対象は、同社と低圧または高圧で電気を契約している、あるいは都市ガスを契約している全てのユーザー。毎月の使用量に応じて燃料費調整額または原料費調整額から値引きするため、ユーザー自身で手続きする必要はないという。
北海道電力、電気料金・都市ガス料金の値引き単価
値引き期間は2026年8月分〜10月分となっているが、使用期間としては、低圧契約者並びに都市ガス契約者は2026年7月〜9月分、高圧契約者は2026年8月〜10月分。なお、値引きの詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトにて確認することができる。