とちぎテレビ 台風６号は３日午後、栃木県に最接近し、各地で強い雨や、強風となりました。 気象庁は栃木県での警報級の大雨などの可能性は低くなったものの、強い風や土砂災害、河川の増水に注意するよう呼びかけています。 台風６号は、３日午後６時の時点で千葉県銚子市の東およそ１９０キロの位置にあって、１時間におよそ５０キロの速さで東北東へ進んでいるものと推定されます。 宇都宮地方気象台によります