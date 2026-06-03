とちぎテレビ

台風６号は３日午後、栃木県に最接近し、各地で強い雨や、強風となりました。

気象庁は栃木県での警報級の大雨などの可能性は低くなったものの、強い風や土砂災害、河川の増水に注意するよう呼びかけています。

台風６号は、３日午後６時の時点で千葉県銚子市の東およそ１９０キロの位置にあって、１時間におよそ５０キロの速さで東北東へ進んでいるものと推定されます。

宇都宮地方気象台によりますと雨の降り始めから３日午後４時までの降水量は、奥日光で１１２ミリ、小山で１０８ミリを観測。

また、午後４時１９分に宇都宮で最大瞬間風速２３．３メートルを記録するなど各地で強い雨や強風となりました。

県内の鉄道各線は、運転見合わせや一部運休など影響が出ました。

今回の台風６号は、新しい防災気象情報の運用が始まってから初めての台風で、県内では「土砂災害危険度情報」で注意のレベル２が発表されました。

県によりますと、茂木町で住宅１棟に床下浸水の被害があったほか、那須烏山市、真岡市、上三川町、野木町で倒木などにより道路の通行止めがありました。

台風６号はこの後も東日本の太平洋側を東北東に進む見込みです。

今後、台風は栃木県から次第に遠ざかるため警報級の大雨、落雷や竜巻などの激しい突風の可能性は低くなりましたが、これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所や河川の増水もあるため注意が必要です。