6月、風が湿気を帯び、梅雨の訪れを感じる時季となりました。曇りや雨が続いて星が見えづらくなり、晴れた日も靄がかかって星の光がかすむことも多くなります。しかし、今年の6月には、夕方から夜にかけて鮮烈な輝きを放つ星をいくつも見ることができます。まず、夕方の空には金星、木星が浮かびます。金星は−4.0等（※1）、木星は−1.8等（※1）と非常に明るく、良く目立ちます。6月初めは金星が木星の西側にありますが、8〜10日