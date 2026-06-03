6人組グループ・SixTONESのジェシーが3日、都内で行われたアニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（26日公開）の完成披露試写会に登壇。多様なボケを連発しイベントを盛り上げた。【写真】黒髪前髪ありのビジュで敬礼ポーズをするジェシー黒のスーツに個性的な紫のシャツをスタイリッシュに合わせたジェシーは、ケロロ軍曹役の渡辺久美子、宣伝隊長