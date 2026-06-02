我が子の入塾前に、2人の子どもを中学受験塾に通わせている先輩ママから「毎月25万円かかる」と聞いたとき、まだ子どもの中学受験について準備前だった筆者は不思議に思っていた。塾の資料を見る限り、授業料は1人あたり月5万円前後のはずなのに、なぜそこから10万円以上が追加されるのか不思議だった。 【写真】人気アイドルグループのメンバー「京都大学に通っています」 しかし入塾して数カ月もすると、先輩