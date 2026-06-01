昌騰有限会社は6月1日（月）、カー用品・バイク用品ブランド「MAXWIN（マックスウィン）」の新製品として、フロントガラスのサイズに合わせて吸盤角度とロールの長さを自由に調整できる自動ロール式サンシェード「K-SSD07」を発売した。価格は4,980円。 駐車のたびに取り外す手間を省き、吸盤を固定してロールを引き伸ばすだけで瞬時に設置できるサンシェード。伸縮範囲は幅70～140