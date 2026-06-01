“次”のワールドカップを狙う若き選手たちがそれぞれの場所で新たな刺激を受けながら、貴重な経験を積むために海を渡る。山口智監督が率いるU-19日本代表が同時期に異なるチームを編成し、海外遠征を行なう。チームの直近の目標は来年に控えたU-20ワールドカップの一次予選を兼ねる今年９月初旬のU-20アジアカップ予選となるが、選手たちには４年後のA代表のワールドカップや２年後の夏に開催されるロサンゼルス五輪に食い込む