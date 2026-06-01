【U-19日本代表の最新序列】W杯帯同組＆欧州武者修行組。“異例編成”に見るサバイバル、飛躍のきっかけを掴めるか

【U-19日本代表の最新序列】W杯帯同組＆欧州武者修行組。“異例編成”に見るサバイバル、飛躍のきっかけを掴めるか