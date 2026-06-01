株式会社UIは6月1日（月）、厚さわずか9.4mmのスリムなボディを採用した軽量デジタルカメラ「Leaf Camera（リーフカメラ）」を発売した。販売はAmazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場の各ストアで行われる。 1cm未満の超薄型設計と約88gの軽量性を両立し、ポケットやバッグの隙間に収めて携行しやすいというコンパクトデジタルカメラ。シンプルなシルバーカラーを採用。日常のスナップ撮影から旅行まで幅広