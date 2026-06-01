株式会社UIは6月1日（月）、厚さわずか9.4mmのスリムなボディを採用した軽量デジタルカメラ「Leaf Camera（リーフカメラ）」を発売した。販売はAmazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場の各ストアで行われる。

1cm未満の超薄型設計と約88gの軽量性を両立し、ポケットやバッグの隙間に収めて携行しやすいというコンパクトデジタルカメラ。シンプルなシルバーカラーを採用。日常のスナップ撮影から旅行まで幅広いシーンにマッチするという。

カメラ機能には、白黒やセピアをはじめとした20種類の豊富なカラーフィルターを内蔵した。さらに、被写体の顔検出機能や、笑顔を検知して自動でシャッターを切る「スマイルキャッチ」機能、1度のシャッターで3枚の画像を連続して記録する連続撮影機能も搭載する。

背面モニターのサイズは2.4インチ。ズーム機能として最大18段階のデジタルズームをサポートするほか、露出設定やISO感度（Auto、100、200、400）の手動調整にも対応する。

撮影データは最大80Mの画像解像度や、4K解像度までの動画記録に対応。通信機能は非搭載となっている。

内蔵バッテリーはUSB Type-C端子による充電式。記録は64GB以下のmicroSDメモリーカード（別売）に対応する。

サンプル画像

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モニター：2.4インチ 最大画像解像度：80M / 64M / 48M / 44M / 42M / 36M / 24M / 20M / 16M / 12M / 10M / 8M / 5M 最大動画解像度：4K / 2.7K / 1080P / 720P / 480P ISO感度：Auto / 100 / 200 / 400 デジタルズーム：18段階 インターフェース：USB Type-C 対応媒体：microSDカード（64GB以下） 外形寸法：約5.3×9.0×0.9cm 重量：約88g