2026年5月29日、中国メディアの環球時報は「タピオカミルクティーや化粧品から新エネルギー車まで、中国ブランドが韓国のMZ世代（1981年から2010年生まれのミレニアル世代とZ世代）の購買力を幅広く獲得している」として、韓国の若者が過去の偏見にとらわれず、中国ブランドを選択する現状を取材した。記事は初めにソウル市江南区や龍山区などでお茶などの中国ブランド製品を扱う店舗前に頻繁に長蛇の列ができていることや、これら