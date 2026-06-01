岡崎慎司1986年生まれ、兵庫県出身。高校卒業後清水エスパルスに加入し、得点を重ねてエースとなる。その後海外移籍し、ドイツ、イングランド、スペイン、ベルギーのクラブで活躍。一昨年現役を引退し、現在は監督業をしている初選出された2010年W杯南アフリカ大会から3大会にわたって世界と戦った岡崎慎司が今、ドイツ6部のクラブでさらなる高みを目指している。指導することの楽しさやアマチュアならではの苦労など、余すとこ