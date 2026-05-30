北海道の移動の拠点であり、北の都の玄関口でもあるJR札幌駅が、新幹線時代を見据えた歴史的な大変貌を遂げます。JR北海道は、高架化から35年以上が経過した同駅の「大規模リニューアル計画の概要」を公表しました。北海道新幹線の延伸や周辺再開発が進む中で行われる今回のリニューアルでは、『サツエキヒトトキ』をコンセプトに掲げ、人との出会い（ヒト）や時間（トキ）を大切にした憩いの空間を創出します。2026年現在のリアル