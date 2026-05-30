◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週第１日▽早大―慶大（３０日・神宮）勝ち点１で５位に低迷する早大の“秘密兵器”が、勝ち点４で首位の慶大に先制パンチを見舞った。この日、１番・左翼手のスタメンでリーグ戦初出場を果たした霜結太（２年＝マクレーン）が、初回の第１打席で慶大のエース・渡辺和大（４年＝高松商）から左中間席へ本塁打。先頭打者弾を放ち、スタンドにどよめきを起こした。霜は米国のバージニア州マクレ