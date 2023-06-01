【Amazon：PowerA 任天堂ライセンス商品「星のカービィ」】 セール期間：5月30日～6月7日23時45分 Amazonにて「星のカービィ」デザインのNintendo Switch用ライセンス商品が特別価格で販売されている。期間は6月7日23時45分まで。 対象商品には、耐衝撃性に優れたポリカーポネート素材のSwitch用ハードケースと、Switch用ゲームカ