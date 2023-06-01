Amazonにて「星のカービィ」デザインのNintendo Switch用ライセンス商品が特別価格で販売されている。期間は6月7日23時45分まで。

対象商品には、耐衝撃性に優れたポリカーポネート素材のSwitch用ハードケースと、Switch用ゲームカードを最大24枚収納できるゲームカードホルダーがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

PowerA トラベルプロ・スリムケース for Nintendo Switch -「星のカービィ」にっこり NSCS0082JP-01

本商品は、「星のカービィ」デザインのSwitch本体用ハードケース。耐衝撃性に優れたポリカーポネート素材を採用しており、高い強度で本体を守る。また収納ポケットには、Switch用ゲームカードを最大9枚とmicroSDカード2枚収納できる。収納ポケット裏面にSwitch本体のスクリーンを保護するパッド付き。柔らかい裏起毛でSwitch本体がぴったりフィットする内部構造となっている。さらに、Switch本体を立てかけてテーブルモードで遊ぶことができる。持ち運びに便利なリストストラップ付き。

※Nintendo Switch、Nintendo Switch（有機ELモデル）、Nintendo Switch Liteに対応

PowerA ゲームカードホルダー for Nintendo Switch「星のカービィ ダッシュ」

本商品は、Switch用ゲームカードを最大24枚収納できる「星のカービィ」デザインのゲームカードホルダー。面ファスナー開閉式の三つ折りデザインで、持ち運びの際はしっかりと閉じておける。紛失した場合に備えて、ネームカードを入れられるクリアポケットが付いている。また、Switch2のゲームカードも収納できる。