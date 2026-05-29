news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「韓国の空港に“ナゾの行列”出発前にネックピローの人も…」についてお伝えします。◇29日、韓国の仁川国際空港の一角にできていた人だかり。スーツケースを片手に、一見チェックインカウンターに並んでいるようにみえますが…日本からの観光客「（Q：これ列できてるの何かわかります？）わかんないです…」観光客もとまどう長い列。実は、並んでいたのは投票のため。来週、