◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―４日本ハム（２８日・甲子園）阪神・梅野隆太郎捕手が、プロ初先発となった福岡大の後輩・木下とバッテリーを組んだ。初回は、この日最速１５９キロの直球に変化球を織り交ぜながら３者凡退に仕留めたが、３回に連打を浴びて崩れた。「初回のようなイメージでいけていなかったところをつけ込まれた。それ以降は球数を使いながら粘り強くやってくれた」と振り返った。試合後に木下