【極楽湯：ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ】 開催期間：5月28日～6月16日 開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗 5月28日より開催される極楽湯・RAKU SPAグループのイベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」。今回、本イベントで販売、提供されるグッズとフードを撮影することができた。 イベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」は、Ni