「相当悩んだんですけれども……」シンガーソングライターのキタニタツヤが、ニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週月曜27:00〜28:30)の“終了”を発表した――。キタニタツヤ○「私のほうから、一区切りつけさせてくれと申し上げました」25日深夜の同番組で、「番組からお知らせがあります」と切り出したキタニは、「6月29日の生放送を持って、最終回を迎えることになりました!」と報告。「ビックリし