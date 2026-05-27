【モデルプレス＝2026/05/27】フリーアナウンサーの高島彩が5月27日、自身のInstagramを更新。そうめん弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】2児の母・47歳元フジアナ「丁寧な盛り付け」麺くっつき防止の工夫満載のそうめん弁当◆高島彩、工夫満載なそうめん弁当公開高島は「今日はおそうめんをお弁当に」とつづり、つゆと揚げ玉を別添えにしたそうめん弁当を公開。弁当箱にナス炒め、椎茸の甘辛煮、ハム、きゅうり、出汁で味