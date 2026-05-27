2児の母・高島彩、麺くっつき防止のそうめん弁当公開「見た目も爽やか」「アイデア真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】フリーアナウンサーの高島彩が5月27日、自身のInstagramを更新。そうめん弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】2児の母・47歳元フジアナ「丁寧な盛り付け」麺くっつき防止の工夫満載のそうめん弁当
高島は「今日はおそうめんをお弁当に」とつづり、つゆと揚げ玉を別添えにしたそうめん弁当を公開。弁当箱にナス炒め、椎茸の甘辛煮、ハム、きゅうり、出汁で味付したオクラ、半熟のゆで卵などを彩りよく詰めた様子を披露した。「水気をしっかり切って 少量のごま油で和えてくっつき防止 スプーンとフォークでくるくる 仕切りに胡瓜を使って」と、麺がくっつかないようにする工夫も紹介した。
さらに、「そろそろゆで卵も心配な気温ですね ゆで卵3個でもいいという長女ですが 卵焼きに変更かなぁ」「とにかく保冷剤でキンキンに」と、暑い季節ならではの弁当作りについて記している。
この投稿には「全部美味しそう」「これからの季節にピッタリ」「アイデア真似したい」「丁寧な盛り付け」「見た目も爽やか」といった声が寄せられている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・47歳元フジアナ「丁寧な盛り付け」麺くっつき防止の工夫満載のそうめん弁当
◆高島彩、工夫満載なそうめん弁当公開
高島は「今日はおそうめんをお弁当に」とつづり、つゆと揚げ玉を別添えにしたそうめん弁当を公開。弁当箱にナス炒め、椎茸の甘辛煮、ハム、きゅうり、出汁で味付したオクラ、半熟のゆで卵などを彩りよく詰めた様子を披露した。「水気をしっかり切って 少量のごま油で和えてくっつき防止 スプーンとフォークでくるくる 仕切りに胡瓜を使って」と、麺がくっつかないようにする工夫も紹介した。
◆高島彩の投稿に反響
この投稿には「全部美味しそう」「これからの季節にピッタリ」「アイデア真似したい」「丁寧な盛り付け」「見た目も爽やか」といった声が寄せられている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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