お鍋や鍋料理に少しだけ使って、冷蔵庫に眠ったままの柚子胡椒、ありませんか？実は漬け物・和え物・冷奴など、さまざまな料理に活躍する万能調味料なんです。今回は、冷蔵庫の柚子胡椒をさっそく使いたくなる、手軽でおいしい副菜を4つご紹介します。 ▼爽やかな辛みがきいた「きゅうりの柚子胡椒漬け」 きゅうりに柚子胡椒のピリっとした風味がよく合う、さっぱり漬け物。調味料をもみ込むだけで作れるので、あと一品ほしいと