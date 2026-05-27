余った柚子胡椒が大活躍！火を使わずパパッと作れるさっぱりレシピ 

お鍋や鍋料理に少しだけ使って、冷蔵庫に眠ったままの柚子胡椒、ありませんか？実は漬け物・和え物・冷奴など、さまざまな料理に活躍する万能調味料なんです。



今回は、冷蔵庫の柚子胡椒をさっそく使いたくなる、手軽でおいしい副菜を4つご紹介します。

▼爽やかな辛みがきいた「きゅうりの柚子胡椒漬け」

きゅうりに柚子胡椒のピリっとした風味がよく合う、さっぱり漬け物。調味料をもみ込むだけで作れるので、あと一品ほしいときにもさっと用意できます。

▼ひと味ちがうおいしさ「柚子胡椒ポン酢の冷奴」

柚子胡椒とポン酢を合わせてかけるだけの冷奴。さっぱりしているのに風味豊かで、食卓の箸休めにぴったりです。暑い季節はもちろん、年中楽しめる一品。

▼オクラのぬめりと相性抜群「オクラの柚子胡椒おろし和え」

オクラと大根おろしを柚子胡椒で和えた、さっぱり副菜。オクラのとろっとした食感に柚子胡椒の爽やかな辛みがアクセントになって、ご飯がすすみます。

▼シャキシャキ食感がたまらない「もやしの柚子胡椒和え」

もやしのシャキシャキ食感と柚子胡椒の香りが好相性の一品。安価なもやしで手軽に作れて、味つけも柚子胡椒だけとシンプル。覚えておくと毎日の献立に重宝します。





冷蔵庫に残った柚子胡椒も、使い方次第でこんなにおいしい副菜に変わります。どれも手軽に作れるものばかりなので、ぜひ試してみてくださいね。