27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円高の6万5340円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4996.09円に対しては343.91円高。出来高は7504枚となっている。 TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.96ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65340