日経225先物：27日2時＝200円高、6万5340円
27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円高の6万5340円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4996.09円に対しては343.91円高。出来高は7504枚となっている。
TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.96ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65340 +200 7504
日経225mini 65330 +185 132661
TOPIX先物 3937.5 -5 12571
JPX日経400先物 35760 -5 554
グロース指数先物 833 -2 298
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.96ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65340 +200 7504
日経225mini 65330 +185 132661
TOPIX先物 3937.5 -5 12571
JPX日経400先物 35760 -5 554
グロース指数先物 833 -2 298
東証REIT指数先物 売買不成立
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