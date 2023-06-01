　27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円高の6万5340円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4996.09円に対しては343.91円高。出来高は7504枚となっている。

　TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.96ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65340　　　　　+200　　　　7504
日経225mini 　　　　　　 65330　　　　　+185　　　132661
TOPIX先物 　　　　　　　3937.5　　　　　　-5　　　 12571
JPX日経400先物　　　　　 35760　　　　　　-5　　　　 554
グロース指数先物　　　　　 833　　　　　　-2　　　　 298
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース