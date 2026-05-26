鹿屋航空基地でアメリカ製の不発弾が見つかりました。信管が残っているものの、爆発を防ぐための処置は済んでおり、来週以降に撤去作業が行われる見通しです。 鹿屋市によりますと、今月22日、鹿屋航空基地のグラウンドで、工事業者が格納庫などを新設するための調査中、アメリカ製の不発弾1発が見つかりました。 長さおよそ70センチ、直径20センチ、重さは50キロで、起爆装置となる信管が残っていました。 太平洋戦争中、鹿