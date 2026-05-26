プロ野球・読売ジャイアンツは26日、阿部慎之助監督が辞任することを発表。同日、共同通信が報じた。【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助氏阿部監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。同署に多数の報道陣が集まるなか、26日午前0時17分、阿部監督が乗ったと思われるフルスモークの車両が報道陣の前に現れ、釈放されていた。阿部監督は、1979