隣人との関係は、難しいものだ。騒音、ゴミ出し、駐車・駐輪、ペット、庭木の越境--。些細な違和感でも日常生活で積み重なれば大きなストレスとなり、深刻なトラブルに発展することもある。暖かい季節になり、週末はバーベーキューを楽しむ人も多いはずだが……。◆自宅の庭でバーベキュー中に隣人からクレーム「煙が全部こっちにきてるんですけど！ 迷惑なんですよ！」庭先でのバーベキューを楽しんでいた安室令さん（仮名）に隣