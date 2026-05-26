自宅の庭で家族BBQをしていたら隣人が「非常識！」と激怒。自治会まで巻き込む騒動に
隣人との関係は、難しいものだ。騒音、ゴミ出し、駐車・駐輪、ペット、庭木の越境--。些細な違和感でも日常生活で積み重なれば大きなストレスとなり、深刻なトラブルに発展することもある。
暖かい季節になり、週末はバーベーキューを楽しむ人も多いはずだが……。
◆自宅の庭でバーベキュー中に隣人からクレーム
「煙が全部こっちにきてるんですけど！ 迷惑なんですよ！」
庭先でのバーベキューを楽しんでいた安室令さん（仮名）に隣家の男性から突然の怒鳴り声が浴びせられた。
卓上グリルで野菜と少量の肉を焼くだけの、ごく小規模な家族の時間だった。
安室さんが暮らしていたのは、地方都市の一戸建てが並ぶ静かな住宅街だ。子育て世帯が多く、落ち着いた雰囲気のエリアで、引っ越して間もないころのこと。
初夏の土曜日、天気が良かったため、家族3人で庭先に卓上グリルを出し、バーベキューを楽しむことにした。使用したグリルは煙の少ないタイプで、食材も野菜と少量の肉。開始は17時頃、19時には片付ける予定だった。
時間帯・規模ともに常識的な範囲内だろう。
ところが、開始から30分ほど経過したところで、隣家の50代くらいの男性がフェンス越しに顔を出し、冒頭の言葉を強い口調で放ったのである。
◆隣人の主張「そもそも住宅街でバーベキューは非常識」
安室さんが「すみません、火を弱めます」と応じると、男性の語気はさらに強まった。
「そもそも住宅街でバーベキューなんて非常識ですよ！ 子どもがいる家もあるんですから！」
安室さんはトラブルを避けるため「以後気をつけます」と返し、予定より早めに片付けることにした。突然の怒鳴り声に驚きつつも、その場での対応は冷静だった。
しかし問題はそれで終わらなかった。翌週、今度は自治会長から電話が入った。
「隣の方から苦情が来ていてね……」
自治会長によると、隣人の男性は「煙で洗濯物がすべて台無しになった」「健康被害が出る」といった、かなり誇張された内容で申し立てていたという。自治会長は「気にしなくていい」とフォローしてくれたものの、安室さんへの精神的なダメージは少なくなかった。
「あれだけ強い口調で責められると、どうしても心に残ります」
また、自分は何かとんでもないことをしてしまったのではないか、自治会まで巻き込んでしまったことで、「自分が悪かったのか？」と必要以上に落ち込んでしまったのだ。
その後、安室さん一家は庭でのバーベキューを控えるようになった。
◆迷惑に感じるラインは人によって違う
だが、しばらくすると、近所の住民からは「あの人は前から何かと文句を言うタイプだから、気にしなくていいよ」と言われた。じつは、その隣人は他の家ともトラブルをたびたび起こしているという。
約1年後、なんと隣家は引っ越していった。自治会長によれば、地域に馴染めなかったのだろうとのことだった。
「とはいえ、 今回の件で住宅街ではどれだけ気をつけていても相性が悪い人はいるということを学びました。迷惑に感じるラインは人によって違うので、ご近所付き合いも慎重になりましたね」
＜構成／藤山ムツキ＞
【藤山ムツキ】
編集者・ライター・旅行作家。取材や執筆、原稿整理、コンビニへの買い出しから芸能人のゴーストライターまで、メディアまわりの超“何でも屋”です。著書に『海外アングラ旅行』『実録！いかがわしい経験をしまくってみました』『10ドルの夜景』など。執筆協力に『旅の賢人たちがつくった海外旅行最強ナビ』シリーズほか多数。X（旧Twitter）：@gold_gogogo
暖かい季節になり、週末はバーベーキューを楽しむ人も多いはずだが……。
◆自宅の庭でバーベキュー中に隣人からクレーム
「煙が全部こっちにきてるんですけど！ 迷惑なんですよ！」
庭先でのバーベキューを楽しんでいた安室令さん（仮名）に隣家の男性から突然の怒鳴り声が浴びせられた。
安室さんが暮らしていたのは、地方都市の一戸建てが並ぶ静かな住宅街だ。子育て世帯が多く、落ち着いた雰囲気のエリアで、引っ越して間もないころのこと。
初夏の土曜日、天気が良かったため、家族3人で庭先に卓上グリルを出し、バーベキューを楽しむことにした。使用したグリルは煙の少ないタイプで、食材も野菜と少量の肉。開始は17時頃、19時には片付ける予定だった。
時間帯・規模ともに常識的な範囲内だろう。
ところが、開始から30分ほど経過したところで、隣家の50代くらいの男性がフェンス越しに顔を出し、冒頭の言葉を強い口調で放ったのである。
◆隣人の主張「そもそも住宅街でバーベキューは非常識」
安室さんが「すみません、火を弱めます」と応じると、男性の語気はさらに強まった。
「そもそも住宅街でバーベキューなんて非常識ですよ！ 子どもがいる家もあるんですから！」
安室さんはトラブルを避けるため「以後気をつけます」と返し、予定より早めに片付けることにした。突然の怒鳴り声に驚きつつも、その場での対応は冷静だった。
しかし問題はそれで終わらなかった。翌週、今度は自治会長から電話が入った。
「隣の方から苦情が来ていてね……」
自治会長によると、隣人の男性は「煙で洗濯物がすべて台無しになった」「健康被害が出る」といった、かなり誇張された内容で申し立てていたという。自治会長は「気にしなくていい」とフォローしてくれたものの、安室さんへの精神的なダメージは少なくなかった。
「あれだけ強い口調で責められると、どうしても心に残ります」
また、自分は何かとんでもないことをしてしまったのではないか、自治会まで巻き込んでしまったことで、「自分が悪かったのか？」と必要以上に落ち込んでしまったのだ。
その後、安室さん一家は庭でのバーベキューを控えるようになった。
◆迷惑に感じるラインは人によって違う
だが、しばらくすると、近所の住民からは「あの人は前から何かと文句を言うタイプだから、気にしなくていいよ」と言われた。じつは、その隣人は他の家ともトラブルをたびたび起こしているという。
約1年後、なんと隣家は引っ越していった。自治会長によれば、地域に馴染めなかったのだろうとのことだった。
「とはいえ、 今回の件で住宅街ではどれだけ気をつけていても相性が悪い人はいるということを学びました。迷惑に感じるラインは人によって違うので、ご近所付き合いも慎重になりましたね」
＜構成／藤山ムツキ＞
【藤山ムツキ】
編集者・ライター・旅行作家。取材や執筆、原稿整理、コンビニへの買い出しから芸能人のゴーストライターまで、メディアまわりの超“何でも屋”です。著書に『海外アングラ旅行』『実録！いかがわしい経験をしまくってみました』『10ドルの夜景』など。執筆協力に『旅の賢人たちがつくった海外旅行最強ナビ』シリーズほか多数。X（旧Twitter）：@gold_gogogo