阿南市で、国の経済活動実態調査を担当する調査員が5月22日、身分を証明する調査員証を紛失していたことがわかりました。紛失が確認されたのは、国が行い「経済の国勢調査」ともいわれる、経済センサス活動調査の調査員証です。阿南市によりますと、5月22日、業務を委託された調査員が阿南市内の事業所を回って調査をしていたところ、夕方に調査員証がなくなっていることに気づきました。調査員が25日朝に市に報告し、紛失が発覚し