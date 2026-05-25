福岡県宇美町の親族の家から高級腕時計を盗んだ疑いで、元プロサッカー選手の男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、福岡県宇美町の会社員で、元プロサッカー選手の山之内優貴容疑者（31）です。警察によりますと山之内容疑者は先月14日、宇美町内の88歳の親族の男性の家に侵入し、時価320万円相当の腕時計を盗んだ疑いです。翌日、親族らが「家に置いていた腕時計を盗まれた」と110番通報し、事件が発