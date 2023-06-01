◇インターリーグホワイトソックス 3―10 ジャイアンツ（2026年5月23日サンフランシスコ）ホワイトソックス・村上は4打席凡退で3試合ぶりの無安打に終わり、連続出塁も11試合で止まった。2三振を喫して今季73三振はエンゼルス・ネトと並んでリーグ最多になった。3点差を追いついた直後の5回に一挙6失点して大敗。太陽が目に入って飛球を2度見失った三塁手バルガスは「（明日から）サングラスをかける」と猛省し、ウィル